Des Nains, des Elfes, des Orcs et des Mages…

Aujourd’hui on fait un tir groupé : ce ne sont pas moins de quatre albums qui sortent coup sur coup chez Soleil Production dont l’un dans une nouvelle série. On a déjà dit du bien dans ces colonnes de la série Nains portée par Nicolas Jarry pour le scénario et une palanquée de dessinateurs pour le trait. Cette série de – déjà — quinze albums fait pendant aux séries Elfes, Orcs et Gobelins et désormais Mages qui les rejoint. Ces séries sont rassemblées sous la dénomination Les Terres d’Arran et forment un tout remarquablement cohérent bien que chaque album puisse être lu indépendamment des autres. Il se trouve bien de-ci de-là quelques références aux autres tomes de la collection mais qui n’empêchent en rien la compréhension de chacun d’eux.

On l’aura compris aux titres des séries, nous sommes définitivement dans un univers d’héroïc-fantasy à la Tolkien avec des personnages aux pouvoirs et aux caractères particuliers. Entre les Nains bagarreurs et les Orcs peu de points communs sauf une haine réciproque, comme il existe une méfiance généralisée pour les Mages et leurs pouvoirs.

On ajoutera encore que pour renforcer la cohérence de l’ensemble chaque histoire est racontée par son protagoniste à la première personne et que graphiquement superbes les albums sont esthétiquement proches les uns des autres malgré le grand nombre de dessinateurs intervenants dans la série (cinq rien que pour les Nains).

Bref tout ça nécessiterait de casser votre tirelire si vous vouliez vous faire la totale mais en attendant n’ayez aucune crainte à en acquérir l’un ou l’autre pour vous faire une idée, chaque tome étant de toutes façons d’un fort bon niveau.

Les dernières sorties sont donc :

Elfes 25 – Vengeance noire

Orcs et Gobelins 6 – Ayraak

Nains 15 – Oboron du bouclier

Mages 1 – Aldoran

Denis MARC