Des classiques de philosophie et littérature adaptés en manga

"Ainsi parlait Zarathoustra" de Friedrich Nietzsche, "Psychologie des foules" de Gustave Le Bon ou encore "Le Capital" de Karl Marx, de tout grands classiques de philosophie sont désormais accessibles en manga. Les éditions Kurokawa, un des leaders du secteur avec notamment la série à succès "One-punch man", viennent de lancer une nouvelle collection baptisée "KuroSavoir" dont l'ambition est de faire découvrir ou redécouvrir "des ouvrages cultes" et de "grands courants de pensée", grâce au manga.

Trois premiers titres, "Le Capital" de Karl Marx, "Ainsi parlait Zarathoustra" de Friedrich Nietzsche et "Psychologie des foules" de Gustave Le Bon, ainsi que "Crime et châtiment" de Dostoïevski, viennent de paraître avant, en novembre, des titres d'Arthur Schopenhauer et Werner Sombart. "KuroSavoir se propose d'être une clé pour comprendre aisément de grands concepts philosophiques, historiques ou littéraires. Mais à la manière 'manga', c'est-à-dire avec un style de narration direct, marquant et parfois décalé", a indiqué Grégoire Hellot, le directeur de la collection. "Le Capital" est ainsi décortiqué (en 224 pages) à travers l'histoire de trois jeunes gens dans l'Angleterre du XIXe siècle. "Ainsi parlait Zarathoustra" nous fait découvrir un jeune garçon qui veut devenir le meilleur joueur de foot du monde, mais va déchanter... Les ouvrages sont tous traduits du japonais.

Kurokawa n'est pas le premier éditeur à associer philosophie et manga. Les pionniers en la matière ont été les éditions Soleil qui ont également à leur catalogue "Le Capital" ou Friedrich Nietzsche mais aussi "L'interprétation des rêves" de Sigmund Freud, "Du contrat social" de Jean-Jacques Rousseau ou encore "Le discours de la méthode" de René Descartes.

Dans un marché de l'édition assez terne, le marché du manga est lui resplendissant. Une BD sur trois achetées en France est un manga.