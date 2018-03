Derniers Domiciles Connus – Tome 2 : Région Bruxelloise et Communes à Facilités

Artistes, auteurs de BD, politiciens, scientifiques… Pour Thierry Luthers, les cimetières et leurs occupants font partie intégrante de notre patrimoine ! Et il prouve qu’il a raison dans ce guide clair, succinct et précis.

Derniers domiciles connus - © Thierry Luthers Les cimetières sont des lieux de mémoire, des endroits privilégiés où le silence se fait l’allié du souvenir. Je me souviens… Enfant, chaque année, à la Toussaint, j’accompagnais la famille, de cimetière en cimetière. Pour moi, il s’agissait bien moins d’honorer des défunts que j’avais peu ou pas connus, mais bien plus de laisser mes yeux vagabonder de tombe en tombe, s’attarder sur telle sculpture, sur tel nom qui me disait quelque chose, selon l’expression consacrée. Le temps a passé, et j’éprouve toujours, en entrant dans un cimetière, un frisson dans lequel se mêlent le respect, la curiosité et l’espoir de quelques découvertes inattendues d’un art funéraire qui a malheureusement de plus en plus tendance à disparaître. Thierry Luthers a dû, dans son enfance, vivre des moments similaires aux miens. Journaliste sportif connu, aussi, pour sa présence souriante dans l’émission " Le Grand cactus ", il nous offre aujourd’hui un livre qui n’a rien d’iconoclaste, qui n’a rien non plus d’une œuvre littéraire cherchant à éblouir par son côté savant. Ce qu’il veut, le plus simplement du monde, c’est permettre à tout un chacun de se balader dans un cimetière en sachant y découvrir quelques tombes illustres, ou méconnues, en y croisant l’ombre de personnalités qui toutes, à leur manière, parfois avec ostentation, parfois avec humilité, ont contribué à faire de l’Histoire de la Belgique un univers de récits foisonnants.