Décès de Stan Lee, père des X-Men, des Avengers ou de Spiderman

Naissance et Débuts

Fils d’immigrés juif roumains venus s’installer au États-Unis, le petit Stanley Martin Lieber nait le 28 décembre 1922. Très jeune, c’est dans la publication de comics qu’il travaille. A moins de 20 ans, il est le rédac’chef de Timely Comics suite au départ de deux légendes du Comics : Jack Kirby et Joe Simon rien moins que les créateurs de Captain America. A la fin de la Seconde Guerre Mondiale et malgré la crise qui touche les Comics, Stan poursuit en écrivant des scénarios de tous genres.

L’Age d’Or

A partir du début des années ’60, Stan crée pour Marvel (le nouveau nom de Timely Comics) une flopée de super-héros à commencer par " Les 4 Fantastiques " qui tranchent avec les super traditionnels comme Superman. Ici les personnages ont des aspirations et des sentiments plus humains, ils se disputent, ont des problèmes sentimentaux, s’interrogent sur le sens de leur existence… Suivra le panthéon des futurs Avengers avec Hulk, Spider-Man, Iron-Man, les X-Men, … qui lui apportera la gloire. Débordé par l’abondance de ses propres personnages, il invente l’astuce mnémotechnique d’utiliser la même lettre comme initiale des noms et prénoms de nombre de ses héros, on y trouvera donc Peter Parker (Spider-Man), Matt Murdock (Daredevil), Bruce Banner (Hulk) ou Susan Storm (Les 4 Fantastiques)

Consécration

Malgré le succès aux États-Unis, l’Europe reste largement fidèle à la BD franco-belge et ce sont les blockbusters Spider-Man, Avengers et autres X-Men qui feront de Lee un personnage culte dans nos contrées. D’autant que ses apparitions éclair et quasi systématiques dans les films et séries tirés de ses personnages deviennent un moment attendu des fans. Ainsi, on l’aperçoit tenant son propre rôle dans le premier Iron Man, en DJ dans Deadpool ou encore en passager d’un bus dans Doctor Strange.

Son étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood a été inaugurée en 2011, ce n’est que l’une des nombreuses récompenses reçues pour sa formidable carrière de raconteur. Il est décédé à l'âge 95 ans.