Décès d'André Chéret, le dessinateur de Rahan

Rahan, fils des âges farouches (1987) - Épisode 1 de 26 - 06/03/2020 Titre de l'épisode: « L'enfance de Rahan » ( Début: 1:55 ) Cette série a marqué mon enfance. J'ai cherché et cherché pour me la procurer en cassette ou DVD mais ce fût en vain. Alors je me suis mis à fouiner sur le net… et comme plusieurs, j'imagine, j'ai réalisé que la qualité de ce qui était disponible était plutôt médiocre. Puis un jour je trouve une version italienne de la série qui n’était pas si pire côté « vidéo », alors j'ai mis mes talents d'infographe à l'œuvre pour restaurer du mieux de mes capacités l'audio française des vidéos que j'ai pu trouver sur le net (nettoyage, ajustement de volume, etc.) afin de l'insérer dans la version italienne. Après quelques heures d'éditions, voici ce que ça donne. Le logo de la chaine qui diffusait la série est apparent sur toutes les vidéos, je n’ai pu le retirer. J’ai fait de mon mieux pour synchroniser l’audio et aussi j’ai dû faire un peu d’édition pour modifier les titres des épisodes qui s’affichaient en italien. C'était beaucoup de travail en fait, mais je suis un passionné. Certaines sources audios étaient incomplètes; pour le moment les épisodes 8 et 9 contiennent quelques secondes en italien, j’ai préféré faire le montage ainsi plutôt que de ne pas mettre de son… les autres épisodes sont « ok ». Je trouve que cette série à tout le potentiel pour structurer des esprits sains chez les enfants en âge de comprendre; c'est le genre de série télévisé d'animation que des parents pourraient visionner avec leurs enfants afin d'avoir des discussions par la suite... un vrai trésor de richesses en valeurs humaines universelles. Dommage que cette version ne soit plus diffusée de nos jours et qu’il ne soit aussi pas possible de l’acheter en DVD ou cassette. J’ai choisi de lui redonner vie pour que mes futurs enfants puissent la visionner un jour. Laissez-moi un petit mot si vous appréciez et racontez-moi comment « Rahan, fils des âges farouches », a marqué votre enfance. Que l’amour nourrisse vos jours, sœurs et frères… humains!