Polar noir de noir qui sent la sueur et la mauvaise tequila, ce nouvel album de Berthet et Fromental est une pure réussite. Mélangeant les univers des riches ricains et des bien plus modestes mexicanos, l’histoire est racontée en voix off par la jeune Estrellita, la domestique pleine de rêves de l’écrivain par ailleurs chargée d’être son indic sur les activités du côté mexicain.

Avec son scénario librement inspiré d’un voyage qui fit Simenon dans la Santa Cruz Valley, Fromental offre un polar à l’atmosphère moite et tendue comme une corde de guitare, évoquant avec talent les inégalités entre les deux pays pas encore séparés par un mur.

Le dessin de Berthet est comme toujours impeccable de lisibilité et de pureté, ses femmes sont toujours belles, aux longues jambes bronzées et les couleurs de Dominique David donnent à l’ensemble l’atmosphère ad hoc.

Bref, du polar comme on l’aime.

TITRE : De l’autre côté de la frontière

AUTEURS : Berthet (D) et Fromental (S)

EDITEUR : Dargaud

Cotation Mon Petit Neuvième : 9./10

Denis MARC