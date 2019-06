Davy Mourier vs La Mort ou " Vivons heureux en attendant la mort "

Davy Mourier est le héros de ses propres albums. Après nous avoir emmenés à Cuba puis dans les arcanes de la télévision, il nous fait découvrir l’envers du décor de la mort. Parce qu’il ne veut pas faire comme tout le monde, il s’est inscrit à un stage de thanatopraxie (Minute culture : thanatopraxie, de Thanatos la divinité grecque de la mort et de praxein opérer.), soit les opérations de préservation des corps des défunts. Le voilà donc parti rejoindre Nathalie une médecin ayant horreur du sang (des vivants), pour sillonner les routes et rejoindre les pompes funèbres où se trouvent les cadavres. Il apprendra plein de choses passionnantes sur les pratiques et les anecdotes du métier.

Si vous pensez mourir un jour (il paraît que c’est obligatoire, en fait) ce petit opuscule est fait pour vous. Soyons clairs, le sujet n’est pas joyeux, certes, mais il est traité avec un humour teinté de respect pour les défunts qui fait tout son charme. Si certains détails franchement crus (on pense aux gaz corporels ou aux opérations de fermeture de la bouche) ne sont pas masqués, ils servent le propos d’un auteur jusque-là plus connu pour sa participation à des sketchs de Golden Moustache ou encore à sa série animée " La Petite Mort ". Ici, rien de tout ça, on ne fait pas dans la gaudriole même si l’humour est bien présent. Davy dévoile avec délicatesse un univers étonnant — qu’on veut se cacher mais qui n’en est pas moins bien réel – sans une once de voyeurisme ou de sensationnalisme.

Bref, en nous interrogeant sur notre rapport à la mort, Davy Mourier livre un album très original et surtout bien plus fin qu’il pourrait y paraître au premier abord.

Comme dans le tome précédent (La Télévision), la réalité augmentée est présente et permet de découvrir les coulisses de l’album après avoir flashé certaines pages au moyen d’une application pour smartphone. Amusant.

TITRE : Davy Mourier vs La Mort

AUTEUR : Davy Mourier (D & S)

EDITEUR : Delcourt coll. Shampoing

Cotation Mon Petit Neuvième : 4,5 / 5

Denis MARC