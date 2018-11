Cyberwar, USA under attack

La guerre électronique a commencé.

Durant un match de baseball auquel assiste le président des Etats-Unis, les lumières s’éteignent soudain. Pire, c’est non seulement le stade qui est plongé dans le noir, mais aussi toute la ville, puis l’ensemble du pays. Alors que la panique gagne la population et que les pillages commencent, Jack, un motard, se voit charger de transmettre à POTUS une clé USB sur laquelle se trouvent des informations essentielles pour la sécurité du pays.

Construit sur un mode réaliste, l’album de Pecqueur et Denys embarque d’emblée par son rythme effréné. Empreint de réalisme, le thriller suit en parallèle les tentatives du gouvernement de reprendre la main face aux terroristes et les tribulations de Jack à la recherche de sa fiancée. Avec un sujet très actuel et des dessins efficaces, l’album devrait recevoir un bon accueil bien mérité des lecteurs.

TITRE : CyberWar – Day One

AUTEURS : Denys (D) et Pecqueur (S)

EDITEUR : Delcourt

GENRE : " Informatique : Alliance d’une science inexacte et d’une activité humaine faillible. " L.Fayard

Denis MARC