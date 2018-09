Cultures maison #8 : l'alternatif en fête

Le rassemblement phare de la BD indépendante à Bruxelles remet le couvert pour une huitième édition les 21, 22 et 23 septembre, comme une lumière à l’horizon.

Cela fait déjà huit années que le festival existe, lancé en 2010 sous la houlette de l’association éponyme. Cultures Maison voulait depuis le début mettre la lumière sur la marge et l’alternatif en matière de création graphiques et bande dessinée, braquer le projecteur sur ceux qui ne voyaient jamais vraiment le jour. Cultures Maison accueille chaque année pendant trois jours une cinquantaine d’éditeurs, artistes et auteurs pour les accompagner et les soutenir. Du petit éditeur au fanzine en passant par les auto-éditions, on croise de tout dans les allées sinueuses et animées du rassemblement.

En plus de rencontres et découvertes, des activités sont organisées autour de ces éditions alternatives, et prennent la forme d’ateliers, de débats et de conférences. Cultures Maison met également l’accent sur l’accessibilité et la popularité de son évènement, en proposant un festival gratuit et ouvert à tous.

Cette année, Cultures Maison proposera cinq expositions de jeunes auteurs et d’éditions belges, ainsi qu’une table ronde, une conférence, la présentation d’un projet singulier, un concert, des courts métrages en plus de la présence de 50 éditeurs.

Les éditeurs présents : 5c, 6 Pieds Sous Terre, Adverse, L'Appât, Arbitraire, Atrabile, L'Atelier sans Nom, Bande de, Bicéphale, Bichel Editions, Bien Monsieur, Biscoto, Bries, Brumeville, Ça et Là, Colorama, Comix Street Journal, Cuistax, De Zeehond, éditions Abstraites, éditions E², éditions Gargarismes, l'employé du Moi, Fidèle, FLBLB, Flutiste Fotokino, Fremok, Gonzine Hécatombe, Ion, Jean guichon éditeur, Kaput, Kus, Les Machines Même Pas Mal, Misma Novland, Plutôt Chouette, La Poinçonneuse, L'Egouttoir, Pulp de Luxe, Radio As Paper, Rhizome, Ruja Press, Stripgids, Super Loto Editions, Super Structure, Tieten Met Haar, Toison, Vide Cocagne, Vite, Wobby