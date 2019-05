Crusaders ou « La tête dans les étoiles »

Crusaders - La bande-annonce - 14/05/2019 Crusaders, la nouvelle BD de Christophe Bec Scénariste : Christophe Bec Illustrateur : Leno Carvalho Résumé : La colonie humaine installée sur Titan reçoit, via un étrange signal, les plans de constructions de fabuleux vaisseaux spatiaux et les coordonnées d'une galaxie lointaine et primitive. Après plusieurs mois de fabrication, le Crusader 1 prend la tête d'une armada prête à rejoindre les créateurs du signal. Propulsés à travers des trous de ver, les vaisseaux arrivent en vue d'une giganstesque structure extraterrestre tendue entre deux astres: "La Colonne de fer" ! Dans quel but a-t-elle été bâtie? Pour contrer quelle menace? En savoir plus : https://www.soleilprod.com/serie/crusaders-01-la-colonne-de-fer.html Achetez la Bande Dessinée numérique directement via l'application Delcourt - Soleil : https://itunes.apple.com/fr/app/delcourt-soleil-bd-comics/id840127039 Retrouvez-nous sur le site internet et réseaux sociaux pour plus de BD : http://www.soleilprod.com/ https://www.facebook.com/soleil.editions https://twitter.com/editions_Soleil https://www.instagram.com/delcourt_soleil_bd/ Achetez le tome : Amazon : https://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&keywords=9782302076402&tag=soleilprodcom-21&index=blended&linkCode=ur2&camp=1638&creative=6742 Fnac : https://www.fnac.com/advanced/book.do?isbn=9782302076402&Origin=EDITIONSDELCOURT&OriginClick=yes Cultura : https://www.cultura.com/catalogsearch/result/?q=9782302076402&classification=0