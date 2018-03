"Courtes distances" et éternelle mélancolie

La nouvelle BD du prodige britannique Jeff Winterhart est une histoire de solitudes et de contemplation, carnet de bord d'une petite bourgade figée dans le temps.

Sam est un jeune homme de 27 ans qui n’a jamais terminé ce qu’il a entreprit. Totalement perdu dans son accomplissement personnel et professionnel, il a déjà tenté plusieurs fois la fac mais ne sait toujours pas quoi faire de sa vie. Il traine alors son grand corps longiligne et sa tête d’éternel étudiant dans sa ville natale pour un séjour réparateur chez sa mère, une sorte de retour aux sources. Quand Sam arrive, sa mère lui annonce qu’un des habitants de la bourgade, un certain Keith Nutt lui a proposé de le prendre en formation. Ce que l’homme fait exactement, cela semble flou, mais le jeune dépressif accepte pour tromper son ennui et se changer les idées. Il intègre alors l’entreprise KLD Ltd. et devient le confident de Nutt. Sam passe alors son temps dans l’Audi A4 de ce dernier, écoutant le quinquagénaire ou l’attendant. Le jeune homme découvre alors le charme désuet d’une petite ville anglaise et des âmes qui y errent, la boulangère, le garagiste, le simple d'esprit. Durant les longues attentes, il remarque chaque détail, analyse les rapports de force qui n’ont pas changé depuis des décennies et entre dans le quotidien d’un homme ordinaire. Keith est profondément seul et vit dans le passé, la peau de ses articulations est rugueuse et sa coupe enfantine soyeuse . Peu courageux et moqué en douce par ceux qu’il appelle ses amis, il fait semblant de continuer à faire tourner son entreprise fantôme.