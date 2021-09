Corto Maltese – Océan Noir, la modernisation du gentleman pirate

Des rues bondées de Tokyo jusqu’aux sommets des Andes, le gentilhomme de fortune poursuit un trésor mythique, disputé par une société secrète nationaliste et des narcos sans scrupules… Mais plus que jamais, ce sont les sentiments qui vont mener le célèbre marin romantique. (Texte de l’éditeur)

Corto Maltese serait-il devenu la nouvelle série que tout bon auteur se doit d’adapter à sa sauce ? Avec la reprise du héros à casquette par Pellejero et Canales, un "Mickey Maltese" voire un guide de la Bretagne de Corto on peut le penser…

Ici c’est le duo Bastien Vivès / Martin Quenehen qui reprend le flambeau pour un one-shot qui voit les aventures du mercenaire romantique transposées au 21ème siècle, quelques semaines avant un certain 11 septembre. Comme d’habitude les gardiens du temple vont hurler au scandale. Justifié ? Certes pas. La psychologie du héros s’adapte à toutes les époques, taiseux mais n’en pensant pas moins, Corto jette un regard lucide et sans concession sur son époque et ses travers. Menant sa barque comme bon lui semble, il roule pour lui d’abord mais sans laisser de côté une certaine morale et un sens de l’amitié qui n’appartient qu’à lui.

Vives et Quenehen, déjà aux manettes pour Quatorze Juillet chez le même éditeur livrent donc leur vision du bonhomme sans le trahir et en n’oubliant pas le fan-service puisqu’on retrouvera au fil des pages le personnage de Raspoutine éternel rival autant qu’allié de Corto.

Bref, un album faisant la part belle au romantisme particulier du marin libertaire et à sa soif de grands espaces, le tout servi par le dessin très personnel de Vivès.

TITRE : Corto Maltese – Océan Noir

AUTEURS : Vivès (D) et Quenehen (S)

EDITEUR : Casterman

Cotation Mon Petit Neuvième : 7,5/10

Denis MARC