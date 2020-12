Comics : le prochain Batman sera un homme de couleur

DC Comics a récemment révélé que le prochain Batman sera Timothy Fox, un homme noir, fils d’un associé du fameux Bruce Wayne.

Il deviendra le prochain défenseur de Gotham City dans Future State : The Next Batman, une série de quatre numéros écrits par John Ridley.

Il faudra attendre janvier et février pour découvrir le comics. La maison d’édition a momentanément modifié son calendrier de publication afin de présenter de nouvelles BD qui explorent le futur de l’univers DC. On y retrouve Jonathan Kent, le fils de Superman, ainsi que Yara Flor, une nouvelle incarnation brésilienne de Wonder Woman.

Des super-héros plus divers que jamais

Ces dernières années, les éditeurs de comics se sont efforcés d’inclure des personnages féminins et issus de minorités. Parmi eux se trouvent Riri Williams, une adolescente noire qui prend la relève de Tony Stark sous le nom de Ironheart, Miles Morales, un Spider-Man métisse, ainsi que Kamala Khan, une adolescente musulmane qui est l’actuelle Ms Marvel.

Une initiative qui n’aurait pas séduit les fans de comics selon David Gabriel, le vice-président de Marvel.

On a entendu de nos revendeurs que les gens ne voulaient plus de diversité. Ils ne veulent plus de personnages féminins. C’est ce qu’on a entendu, qu’on le croie ou non. Je ne sais pas si c’est vraiment exact, mais c’est ce qu’on voit au niveau des ventes

avait-il expliqué en 2017 au site spécialisé ICv2.

Si de nombreux internautes avaient vivement critiqué les déclarations de David Gabriel sur les réseaux sociaux, le succès de Black Panther au cinéma atteste d’un engouement pour les super-héros issus de la diversité. A tel point que la chaîne américaine The CW travaillerait actuellement sur une série dédiée à Yara Flor, la nouvelle Wonder Woman.