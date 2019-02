Claude Renard : la mort d'un dessinateur-illustrateur trop méconnu, d'un pédagogue essentiel de la BD !

Claude Renard - © Claude Renard

S’il est vrai que, ces dernières années, Claude Renard avait disparu du monde de l’édition BD, il ne faut surtout pas oublier et son talent, et son rôle important dans l’évolution de la bd des années 70.

Il avait un petit peu plus de 70 ans, et avec lui c’est un " neuvième rêve " qui s’enfonce un peu plus dans l’ombre du passé.

A l’instar de son " complice " Schuiten, Claude Renard fut éclectique, puisqu’il toucha, bien sûr, à la bande dessinée, comme auteur et comme " professeur ", mais aussi à l’illustration, à la scénographie, à la mise en scène, à l’élaboration de costumes, pour Franco Dragone entre autres… ou pour Just Jaeckin, au cinéma !

Je l’ai rencontré il y a deux ans, à l’occasion d’une très belle exposition dans une galerie d’art bruxelloise, Champaka, que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas…

Tout comme je vous invite à redécouvrir son travail en allant voir la CHRONIQUE qu’alors je lui avais consacrée…

Jacques Schraûwen