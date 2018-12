Classement des ventes de livres : Blake et Mortimer encore et toujours numéro un

Les hauts faits des deux aventuriers seront sûrement à retrouver aux pieds des sapins. Et pour cause, le dernier tome de "Blake et Mortimer" reste toujours en tête du classement Edistat, qui fait état des meilleures ventes de livres, pour la semaine du 10 au 16 décembre 2018.

Sur les deux autres marches, restent "Leurs enfants après eux" de Nicolas Mathieu, primé par le prix Goncourt, et le huitième tome de "Lucky Luke".

Classement des meilleures ventes de livres du 10 au 16 décembre 2018

1. "Blake et Mortimer tome 25 : La Vallée des immortels tome 1", Yves Sente, Teun Berserik, peter Van Dongen (Blake et Mortimer)

2. "Leurs enfants après eux", Nicolas Mathieu (prix Goncourt 2018) (Actes Sud)

3. "Lucky Luke tome 8: un cow-boy à Paris", Jul et Achdé (Lucky Comics)

4. "Devenir", Michelle Obama (Fayard)

5. "Astérix; le secret de la potion magique", Alexandre Astier, Louis Clichy (Albert René)

6. "Un hosanna sans fin", Jean d'Ormesson (Héloïse d'Ormesson)

7. "13 à table", collectif (Pocket)

8. "Les vieux fourneaux, tome 5; bons pour l'asile", Wilfrid Lupano, Paul Cauuet (Dargaud)

9. "Le Lambeau" (prix Fémina; prix spécial du jury Renaudot 2018), Philippe Lançon (Gallimard)

10. "Qu'est-ce qu'un chef", Pierre de Villiers (Fayard)