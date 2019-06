Classement des ventes de livres : Blake et Mortimer détrônent Marc Levy

Le Dernier Pharaon, le making-of - 11/06/2019 Moins de deux semaines avant de découvrir l'album Le Dernier Pharaon en librairie... Dans cette bande dessinée événement, les Belges François Schuiten, Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig et Laurent Durieux revisitent l’œuvre d'Edgar P. Jacobs, et mêlent leurs talents respectifs dans le plus grand respect de la série originelle. Un "hors-série" fidèle, mais à la fois très personnel, qui prend ses sources au cœur même des aventures de Blake et Mortimer. Découvrez ici le making of inédit de leur collaboration ! Le Dernier Pharaon : https://www.dargaud.com/bd/BLAKE-MORTIMER/Autour-de-Blake-Mortimer/Autour-de-Blake-Mortimer-tome-11-Dernier-Pharaon-Le Le Dernier Pharaon, le 29 mai en librairie.