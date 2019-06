Sept millions (7.000.000 !!) de morts, chaque année. Le temps que vous lisiez cette chronique, sept personnes seront décédées des suites de leur consommation de tabac. Sept, c’est aussi le nombre de secondes qui s’écoulent entre l’inhalation de la fumée et ses effets sur le cerveau. Comment est-ce possible, comment ça marche ? Pierre Boisserie et Stéphane Brangier vous le racontent dans le détail dans une enquête – pleine d’humour mais rigoureusement documentée. C’est une industrie toute entière vouée à vous tuer qui continue d’exister depuis plus de cent ans alors que les études innombrables sur le sujet ne laissent aucun doute sur la toxicité de " l’herbe à Nicot ". Si vous voulez prendre des leçons de cynisme, de mensonge, de manipulation et de corruption, foncez sur cet album qui vous révélera toutes les techniques employées par le lobby industriel de Big Tobacco pour vous inciter à consommer et vous rendre addict tout en se faisant passer pour soucieux de votre santé.

Découpée en chapitres allant de l’histoire de l’industrie tabagique à la pseudo-lutte antitabac financée par la même industrie (et " spoiler alert " largement biaisée) en passant par l’influence du tabac sur la guerre et le cinéma, l’enquête se révèle absolument passionnante.

Un album qui, plus que de faire de la prévention, joue la carte de la dénonciation d’un système sans scrupule. Accrochez-vous, le dégoût vous guette.

TITRE : Cigarettes – Le dossier sans filtre

AUTEURS : Brangier (D) et Boisserie (S)

EDITEUR : Dargaud

Denis MARC

Cette chronique est dédiée à mon père, 1 parmi 7.000.000