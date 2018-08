Une journaliste sur la piste de « Winnie »

1894, dans le Lancashire. Clémentine Harper est une jeune femme moderne et dynamique. Fille d’un fermier local elle est surtout voisine du somptueux Palais de Blenheim où résident les descendant du Duc de Marlborough dont le jeune Winston Léonard Spencer Churchill de qui elle est secrètement amoureuse. Fascinée par le jeune homme et avide d’indépendance, Clémentine va braver les conventions de son époque en devenant journaliste afin de pouvoir le suivre sur les champs de bataille comme dans ses combats électoraux.

Ne cherchez pas Clémentine Harper parmi les plumes de son temps, elle est, hélas, un personnage fictif qui permet à Giroud et à Cucchi de suivre les jeunes années du politicien le plus fascinant du XXème siècle. Mais ne nous trompons pas sur le titre du l’album, derrière la figure du politicien se cache surtout le récit de la condition des femmes au début du siècle passé. S’il parait inimaginable aujourd’hui qu’il fut un temps où les femmes devaient recevoir l’autorisation d’un père ou d’un époux pour ouvrir un compte en banque ou louer un logement, c’est bien cela pourtant que raconte en réalité l’album. Sans tomber dans le pathos ou le manifeste de revendications féministes, le regretté et récemment décédé Frank Giroud, livre un album passionnant qui conviendra aux amateurs de récits historiques aux références fouillées. Le dessin d’Andréa Cucchi fait, lui, merveille dans son évocation de l’époque. Nous transportant de la guerre des Boers aux hôpitaux psychiatriques anglais avec un égal talent, il rend la centaine de pages de l’album fort agréable à lire dans un style réaliste et dynamique.

En bref, de l’histoire-fiction de haut vol.

TITRE : Churchill et moi

AUTEURS : Cucchi (D), Giroud (S) et De Cock (C)

EDITEUR : Casterman

GENRE : " L' Histoire me sera indulgente, car j'ai l'intention de l'écrire. " W. Churchill

Denis MARC