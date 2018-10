Chroniques Express : Les Héros du Peuple et L'Orphelin de Perdide

Les Héros du Peuple

Shanghaï, de nos jours. Des meurtres particulièrement violents ensanglantent la mégalopole chinoise. Sur chaque scène de crime, on retrouve une page extraite du Petit livre rouge de Mao Zedong. Règlement de comptes mafieux ou œuvre d'un déséquilibré ? L'inspecteur principal Wan Chen ne sait que penser. De son côté, le Ministère de la Sécurité de l’État soupçonne des agents extérieurs, ennemis du Parti et de la Révolution, d'être impliqués dans ces assassinats. Il demande à Wan de faire équipe avec Shao Qian, une agente des services secrets. Alors que leur enquête les mène sur les traces de la Bande Verte, une triade réputée dissoute depuis les années 1950, ils découvrent bientôt que le meurtrier qu'ils recherchent est doté de capacités physiques hors-normes, développées au cours d'une série d'expérimentations menée par une unité secrète de recherche scientifique du gouvernement.

Dans le même temps, le professeur Tsu, scientifique ayant participé au programme de recherche sur les mutations humaines, tentent de réunir un groupe d'individus aux facultés extraordinaires afin de lutter contre les ennemis du peuple, à commencer par ceux qu'il a lui-même contribué à créer. Wan et Shao parviennent à mettre l'assassin hors d'état de nuire. Mais ils réalisent qu'un danger beaucoup plus grand menace la sécurité de l'État : la Bande Verte, qui s'est relevée de ses cendres, ourdit un complot dont la réalisation pourrait entraîner la mort de millions d'individus. Pour lutter contre ce péril, ils vont devoir s'allier aux disciples du professeur Tsu. (Texte de l’éditeur)

Ce qu’on en pense :

De la SF contemporaine, c’est ce que nous proposent Vatine et Hautière dans ce premier album des Héros du Peuple. Une histoire riche en personnages, des rebondissements, des héros sympathiques, il y a tout ça dans cet album. On a même parfois l’impression qu’il y a un peu trop de matière pour une seule histoire et que le scénario part dans tous les sens au risque de perdre le lecteur. Pour autant, l’histoire est originale, rythmée et, la dernière page tournée, on se prend à en attendre la suite.

TITRE : Les Héros du Peuple

AUTEURS : Boutin-Gagné (D) et Hautière et Vatine (S)

EDITEUR : Comix Buro avec Glénat

GENRE : " La science a fait de grands progrès. Elle n’a plus qu’une cinquantaine d’années de retard sur les dessins de science-fiction. " Anonyme