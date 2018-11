Chroniques Express : Game Over – Game of Crowns

Game Over

Game Over - © Glénat / Mad Fabrik - 2018

Un petit barbare, une princesse au QI d’huitre morte, des blorks, des pièges diaboliques et une fin systématiquement tragique, c’est tout ce qu’il faut à Midam -ici aidé de Valérian – pour proposer un 17ème album des aventures improbables et presque toujours mortelles du petit barbare casqué et de sa quête vers la sortie. Au départ avatar de Kid Paddle dans un jeu vidéo, le personnage semble s’être détaché de son propriétaire pour vivre ses aventures car Kid, régulièrement présent dans les premiers tomes à maintenant disparu. Peu importe, l’ensemble reste plutôt rigolo et inventif malgré un pitch de départ tout rikiki.

TITRE : Game Over - Dark Web

AUTEURS : Midam (D & S), Adam (D) et Valérian (S)

EDITEUR : Glénat – Mad Fabrik

GENRE : " Le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. " C. Lévi-Strauss