Cher Corps : douze témoignages de femmes, douze dessinatrices, un livre-vérité !

Quel est le rapport que nous avons, toutes et tous, avec le corps, avec la chair, avec notre corps, notre apparence ? Léa Bordier, sur sa chaîne You Tube, laisse la parole aux femmes… Des témoignages sans tabou, formidablement illustrés dans ce livre !

cher corps - © Delcourt C’est de l’uniformité que naît l’ennui, dit la sagesse populaire après Houdar, artiste bien oublié du 18ème siècle… C’est dire que seule la " différence " sous toutes ses formes peut éveiller l’intérêt, la passion, la mort de l’ennui, donc le début de l’intelligence. Et le premier lieu humain où se voit, où se vit l’univers de la différence, c’est, bien entendu, le corps. Et notre société mettant de plus en plus le regard au centre de toute communication, donc l’image que l’on donne de soi, l’impression que les autres ressentent en nous voyant, cette société encore et toujours machiste est parfois (souvent) source de véritables problèmes d’identité.

cher corps - © Delcourt Et c’est à ces problèmes que Léa Bordier s’intéresse, et, ce faisant, nous intéresse. Elle recueille des témoignages de femmes qui, pour une raison ou une autre, à une époque proche ou ancienne de leurs existences, ont connu des difficultés à vivre avec leur corps. Et ce sont ces témoignages qui forment la colonne vertébrale de cet album qu’on pourrait qualifier de " nouvelles graphiques ". C’est ainsi le portrait de notre monde qu’elle nous offre, avec la complicité impudique mais jamais voyeuse de douze femmes et de douze dessinatrices. La pluralité des corps, la pluralité des vécus, voilà ce que ces confidences nous permettent de comprendre, d’aimer, au sens le plus large du terme.

cher corps - © Delcourt Il y a Marie-Paule, âgée de 71 printemps, qui nous parle de l’âge, certes, mais de la nécessité, surtout, à ne jamais faire marche arrière. Il y a Lena, 14ans, que sa précocité physiologique a fait souffrir jusqu’à ce qu’elle s’accepte totalement. Il y a Emma, 22 ans, homosexuelle et violée, qui a trouvé un sens à sa vie et à sa douleur. Il y a Shonah, 22 ans, qui parle sans détour et avec une précision presque scientifique de la douleur pendant les rapports sexuels, et de la nécessité à apprendre à s’aimer. Il y a Blaise, qui ne se reconnaît pas dans les codes sexuels habituels, et qui veut, simplement, remettre les choses au clair. Il y a Sophie, rescapée meurtrie de l’attentat au Bataclan, qui veut redevenir elle, en usant de l’espoir comme arme de reconstruction.

cher corps - © Delcourt Il y a Lucie, qui nous fait découvrir le monde du tatouage et qui se refuse à cacher sous quelque forme artistique que ce soit la souffrance physique qui fut sienne. Il y a Mathilde, 33 ans, qui est grosse et ce n’est pas un gros mot ! Aurélie, elle, nous parle de l’anorexie et du besoin de s’apaiser pour se restaurer à soi. Il y a Mayalan, 27 ans, noire de peau et ronde de chairs, qui ne veut qu’éduquer les autres à l’acceptation de soi, tout en s’éduquant elle-même à accepter les autres. Il y a Camille, 22 ans, handicapée et trouvant son bonheur dans le simple fait d’être en vie. Et puis, finalement, il y a Mai, 40 ans, qui combat ses peurs les plus intimes en ne cherchant plus sa beauté dans le regard des autres.

cher corps - © Delcourt Chacun de ces témoignages aurait pu faire l’objet de toute une bd, c’est évident ! Mais la construction en " nouvelles " permet à tous ces témoignages de rendre compte avec éclectisme de ce qu’est le rapport au corps. Un éclectisme que l’on retrouve, d’ailleurs, dans le dessin, dû à douze dessinatrices très différentes les unes des autres, mais qui, et cela se sent, se sont voulues parties prenantes de ce recueil consacré au corps de la femme sous toutes ses formes, avec toutes ses beautés, avec toutes ses espérances. Je ne vais pas toutes les citer, mais je tiens à mettre en évidence certaines d’entre elles, oui… Carole Maurel, la plus classique de toutes, et dont le graphisme est en osmose avec le sujet traité. Karensac, qui réussit avec pudeur à rendre tangible et visible la douleur d’une rescapée de l’horreur intégriste. Et Mademoiselle Caroline dont le trait magnifie les rondeurs opulentes de Mathilde et prouve que tout peut n’être, physiquement, que beauté et désirs à partager…