Chasse à l'homme au crépuscule des dieux

Le premier ouvrage de l’artiste montréalais Edgar Hudon est un récit mystique et hypnotique qui nous plonge dans les croyances anciennes.

Au crépuscule près d’une étendue d’eau, trois figures inquiétantes se détachent de l’obscurité. Trois êtres mystiques, les anciens dieux, guettent les sacrifices depuis le rivage. Ils semblent détenir le pouvoir de vie ou de mort sur les habitants ce petit village perdu. A leur contact, les villageois agissent de plus en plus bizarrement. Cet ouvrage en noir et blanc, intense et étrange installe une sensation de malaise grandissante. Sans parole ou presque, Edgar Hudon parvient grâce à son dessin glacial aux noirs profonds à dévoiler son univers empreint d’une poésie macabre pour une impression unique et totalement hypnotique qui se découvre au fil des pages.

La trame a été inspirée des Elus, un court métrage de Dominique Loubier. Il s’agit du premier ouvrage d’Edgar Hudon, jeune artiste né à Montréal en 1987. Graphiste et menuisier dans le milieu du cinéma et du théâtre, il a été bercé par l’univers des marionnettes grâce à sa mère. Polyvalent et multi-facette, on espère que l’artiste va continué à nous étonner avec son dessin.