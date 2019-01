Ce que font les gens normaux

La vie de bureau dans un cabinet d’avocat. Etonnamment passionnant.

Frances et Vicky sont colocataires. Si Vicky, apprentie comédienne, est l’archétype de l’artiste – régulièrement fauchée, tête en l’air, Frances est la fille sérieuse du duo, juriste, elle travaille pour un gros cabinet d’avocat canadien. Quand Frances se voit confier la tâche d’assister l’un de plus gros associés de l’entreprise, sa vie change. La petite clerc se voit propulser au cœur de la machine juridique, accablée de tâches harassantes voire kafkaïennes, elle devra puiser dans toutes ses ressources pour garder la tête hors de l’eau surtout que la carrière de Vicky décolle et qu’elle part vivre à Los Angeles.

Bon, ça n’a pas l’air passionnant passionnant comme ça, d'accord, mais la façon qu’à Hartley Lin -son auteur- de traiter le quotidien de son personnage rend l’album étonnamment accrocheur. On pense à la BD Dilbert ou à la série culte Ally McBeal tout du long de la lecture de cet album, avec les petites histoires entre collègues, les pétages de plomb et les coups fourrés des uns et des autres ou les boss complètement déconnectés des réalités.

Publié en anglais à l’origine, le bouquin est l’œuvre du plusieurs fois primé Hartley Lin. Canadien anglophone, il est publié pour la première fois en français chez Dargaud en un fort volume de 144 pages. Réalisé dans un style ligne claire très européen et en noir et blanc pur, l’album mérite plus que le détour par son sujet à la fois original et très actuel.

Denis MARC