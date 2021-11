Casterman multiplie les sorties pour le centenaire de la naissance du créateur d’Alix et Lefranc

L’éditeur des aventures d’Alix, Casterman, ne tenait pas à passer à côté du centenaire de la naissance de Jacques Martin, le créateur du jeune héros gallo-romain. Outre la prolongation des aventures d’Alix ou de spin-offs, la maison d’édition a également pris part à l’exposition "Les Passions de Jacques Martin" à Bruxelles, et à la publication d’une somme consacrée à l’auteur, "Jacques Martin, Le Voyageur du temps", de Patrick Gaumer.

Jacques Martin est né le 25 septembre 1921 à Strasbourg. Il a été l’un des principaux collaborateurs des studios Hergé entre 1953 et 1972. Avant cela, il avait déjà eu l’occasion de créer ses deux héros les plus célèbres, Alix (1948) et Lefranc (1952).

Contrairement à d’autres grands noms de la bande dessinée qui ont exprimé leur refus de voir leurs personnages leur survivre, Jacques Martin a clairement fait savoir qu’il serait heureux que ses héros perdurent.