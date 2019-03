Cap Bulles – Clap 6ème pour le festival BD Solidaire

C’est donc reparti pour une sixième édition du festival BD Cap Bulles en soutient à l’opération Cap 48. Toujours à Soignies, toujours avec la présence d’auteurs prêts à dédicacer vos albums et toujours avec une série d’animations telle l’expo « Made in Toys » qui regroupe les photos du livre de Stéphane Lapuss' et Romain Cheval consacré aux jouets des années 80. Alors, si vous gardez un souvenir ému de vos Big Jim et autres Charlotte aux Fraises, cette expo sera pour vous comme une madeleine de Proust trempée dans une fontaine de jouvence…

Coté auteurs en dédicace, on notera les présences de l’excellent Mathieu Burniat, de Lapuss', de Bernard Swysen, de Foerster et de bien d’autres encore.

Bref rendez-vous ce dimanche 24 mars au garage Monnier 61, rue de la Senne à Soignies, entrée 3 euros pour la bonne cause.

En attendant et pour vous mettre l’eau à la bouche, découvrez ci-dessous la BA de l’événement.

Denis MARC