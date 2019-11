Cœur de Ténèbres ou "Apocalypse maintenant"

En pleine guerre, un lieutenant traumatisé par les horreurs de la guerre s’enfonce en bateau sur une rivière à la recherche du camp d’un officier supérieur devenu fou qui, aidé d’un groupe réuni autour de lui et le considère comme un gourou, commet exaction sur exaction, plantant la tête de ses ennemis sur des piques. La mission du soldat consiste à le ramener à la raison ou à le supprimer…

Ça vous rappelle quelque chose ? Un film culte de Francis Ford Coppola peut-être ? Bien vu, sauf que cette histoire-ci se déroule en France en 1794 en pleine guerre civile entre les " blancs " soit les fidèles au Roi et les " bleus " entendez l’armée révolutionnaire. Mais au-delà de la référence cinématographique, il s’agit en réalité de l’adaptation d’un roman de Joseph Conrad intitulé Au Cœur des Ténèbres. Le travail réalisé ici par Pécau au scénario et Bachelier au dessin n’est pas moins remarquable dans son traitement d’un voyage menant un homme vers l’horreur et la folie de l’âme humaine. Le dessin très sombre, réalisé quasi exclusivement en gris et blanc au crayon épais, de Bachelier confère à l’ensemble une ambiance particulière et accrocheuse qui empêche de lâcher l’album avant sa conclusion forcément dramatique.

Bref une nouvelle pépite de la collection Mirages de chez Delcourt.