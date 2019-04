Brigade Verhoeven – Irène ou " Crime, Copycat et Littérature "

Deux corps de femmes sont découverts à Courbevoie. Pour Camille Verhoeven le flic le plus chauve et le plus petit de la Crim’, c’est le début d’une enquête éprouvante, car, entre les meurtres, les fuites dans la presse, les dettes de jeu d’un de ses adjoints et sa femme enceinte, le commissaire ne sait plus où donner de la tête, d’autant que d’autres meurtres suivent. Un suspect apparaît pourtant rapidement, ce libraire spécialisé dans les polars qui reconnaît si facilement les crimes des romanciers dans ceux du tueur n’en saurait-il pas plus qu’il ne veut bien le dire ?

Deuxième adaptation d’un des romans de la « Tétralogie Verhoeven » de Pierre Lemaitre, cet album de Bertho et Corboz épargnera au lecteur les images – réputées très explicites dans le roman — des meurtres du tueur. On se contentera donc des visages défaits des policiers découvrant les scènes de crimes ce qui, dans une période de surenchère en images choc, est plutôt une bonne idée. Quant au reste, le scénario, pour classique qu’il soit – le tueur copiant des crimes célèbres ou traquant le policier, ça s’est déjà vu – est réellement prenant grâce au charisme du policier qu’est Verhoeven et à l’art de l’auteur pour inclure à l’intrigue une galerie de personnages atypiques.

Les dessins sont de Corboz comme pour le premier album de la série paru en janvier 2018, avec toutefois des traits moins appuyés que dans ce premier tome.

Bref, une excellente lecture pour amateurs de polars

TITRE : Brigade Verhoeven – Irène

AUTEURS : Corboz (D) et Bertho (S) d’après Pierre Lemaitre

EDITEUR : Rue de Sèvres

Cotation Mon Petit Neuvième : 3,5 / 5

Denis MARC