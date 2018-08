Brigade Verhoeven : 1. Rosie – Une adaptation en bd d'un roman de Pierre Lemaitre : un album passionnant et intelligent !

Rosie - © Rue De Sèvres

Au départ, il y a donc un roman de Pierre Lemaitre. Ecrivain aimant balader ses mots loin des chemins battus de l’édition, Pierre Lemaitre n’est pas de ceux qui se contentent de reproduire des schémas tout faits. Ses romans policiers, ainsi, utilisent, de manière normale et évidente, les codes du genre (crime, enquête, découverte du coupable…). Mais ils les détournent, il les triturent, et ils les mélangent. Ainsi, dans ce " Rosie ", on connaît très vite le coupable… Et tout le roman, comme tout l’album, se construisent autour de la recherche, non pas de LA vérité, mais d’une explication qui puisse satisfaire cette vérité…

L’intrigue de cet album a tout ce qu’il faut pour être spectaculaire, et elle l’est grâce au dessin de Corboz, qui suit avec vivacité et efficacité un scénario plein de zones d'ombre: un jeune homme fait sauter des bombes, se constitue prisonnier en disant qu’il en a placé d’autres. Et, pour éviter les explosions promises, il demande qu’on libère de prison sa mère…. Sa mère, accusée d’avoir tué sa fiancée !