Boucq, émissaire du western éternel

Deux albums du Bouncer en 2 mois pour un diptyque sous haute tension.

A Barro City, la justice, c’est le Bouncer qui la fait régner. Le manchot pas bandit voudrait bien mener une vie un peu tranquille, mais dans l’Ouest sauvage les repos sont de courte durée. Quand des assassins agressent l’horloger et mutilent sa fille, le Bouncer repart en chasse… C’est dans le désert de Sonora que la piste le mène, sur les traces d’un trésor maudit que beaucoup, beaucoup de gens convoitent. Pas de doutes, les armes vont parler.

Deux albums en deux mois et un diptyque auto-conclusif, voilà déjà une politique éditoriale plaisante. Quand, en plus, on sait que c’est François Boucq qui est aux manettes, on ne peut que s’attendre à passer un bon moment. Et justement, pas l’ombre d’une déception dans ces deux tomes qui allient grands espaces et noirceur de polar. Privée de la présence d’Alejandro Jodorowski - contrairement aux 9 tomes précédents -, cette histoire est peut-être plus classique mais pas moins passionnante. Aux côtés du charismatique personnage principal gravite une série de seconds rôles non moins intéressants, du cruel El Cuchillo à la très fellinienne Comtesse, la galerie de méchants antipathiques se complète de traitres divers aux gueules de l’emploi. C’est du western classique mais toujours efficace, avec ses scènes de violence qui sont la marque du genre.

Mais par-dessus tout, il y a le dessin de Boucq, aussi à l’aise dans les grands espaces désertiques que dans les étroits passages des canyons, ses planches sont redoutables d’efficacité.

Bref, un vrai bon moment de détente sans prise de tête.

TITRES : Bouncer : L’Or Maudit & L’Echine du Dragon

AUTEUR : François Boucq (D, S & C)

EDITEUR : Glénat

GENRE : Auri sacra fames

Denis MARC