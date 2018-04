Blake et Mortimer à l'exposition 58

L'exposition 58 a servi de décor à une aventure de Blake et Mortimer: "Le sarcophage du sixième continent", dessinée par André Juillard et scénarisé par Yves Sente. En voici quelques illustrations...

André Juillard a toujours été un dessinateur soucieux d'intégrer pleinement ses personnages dans des décors qui les mettent en évidence... Dans cette case, c'est évident... Une des boules de l'Atomium accueille nos deux héros mythiques, et c'est bien cette boule et son architecture qui occupe la place essentielle, laissant la ville dans un flou lointain...

Blake et Mortimer - © © 2018 - Éditions Blake et Mortimer

Un des centres d'intérêt de cette exposition 58, c'était la multiplication dans l'emblématique Atomium, la multiplication des escaliers. Il était donc normal de voir Blake et Mortimer s'y engager, dans une perspective légèrement faussée, de manière à accentuer encore plus la sensation de profondeur et d'enfermement...

Blake et Mortimer - © © 2018 - Éditions Blake et Mortimer

De facture classique, incontestablement, cette aventure de Blake et Mortimer ne manque pas, graphiquement, nostalgiquement, d'intérêt... Et le souvenir de l'exposition universelle de 1958 est une bonne occasion de se replonger à la fois dans le décor de cette cette Exposition et à la fois dans les tomes 16 et 17 des aventures de Blake et Mortimer, "Les Sarcophages du 6e continent", par Juillard et Sente...

Jacques Schraûwen