Ben/Boucq : Regards Croisés – une exposition à Bruxelles jusqu'au 27 avril

Je me dois, d’emblée, de vous avouer que l’art conceptuel ne fait pas partie de mes attirances naturelles. Je me dois de vous avouer aussi que les aphorismes de Ben me semblent manquer souvent de cette poésie réelle qui était celle de Scutenaire, par exemple, ou de Jules Renard.

Boucq - © Boucq

Cela dit, il ne s’agit là que d’un avis personnel, et à une époque où le talent se définit en chiffre de vente, il ne fait aucun doute que Ben est un artiste contemporain à part entière !

Un artiste reconnu qui, dans la galerie Huberty Breyne, a accepté de se retrouver en face d’un dessinateur de bande dessinée… Et il y a dans cette confrontation entre deux univers totalement différents, voire même opposés, quelque chose d’éminemment intéressant.

Pourquoi ?.... Parce que, d’un côté, les mots occupent tout l’espace et naissent, mais avec quelques délires, du seul quotidien. Et parce que, de l’autre côté de ces regards croisés, les mots accompagnent, presque comme un décor, un univers dessiné tout aussi délirant. Plus délirant, même ! Pour Ben, les références avec le mouvement Dada, avec Cavan ou Duchamp, ces liens sont souvent évidents. Par contre, chez Boucq et son personnage " Jérôme Moucherot ", le dadaïsme a laissé la place au surréalisme, et c’est bien de sur-réalité qu’il s’agit dans les planches originales qui sont exposées et qui sont celles de son dernier album, paru au Lombard, un album au titre pratiquement philosophique, voire freudien : " Une quête intérieure tout en extérieur, histoire de ne pas salir chez soi ".