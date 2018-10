Belzebubs - Gloire à Satan !!!

Veuillez hurler le titre ci-dessus a la façon d’un gros métalleux.

Vous n’aimez que vous habiller en noir ? Vous souhaitez inviter Cthulhu à votre prochaine fête de famille ? Vos enfants s’appellent Lucyfer et Léviathan ? Pour vous une berceuse ne peut être composée que par Dark Funeral ? OK, ce recueil de gags en une page est fait pour vous.

Glénat édite en album une centaine de gags mettant en scène une famille de hard-rockeurs métalleux satanistes à côté de laquelle la Famille Addams passe pour un exemple de joie de vivre et de poésie romantique. C’est noir toujours, décalé et drôle le plus souvent.

Des œuvres de JP Ahonen dessinateur freelance vivant en Finlande (pourrait-il en être autrement ?) la compilation de saynètes initialement parue sur les réseaux sociaux où il compte plus de 175.000 abonnés se dégustera à petite dose, car s’il fait preuve de beaucoup d’imagination dans les invocations de démons et les soucis de la vie quotidienne d’un groupe de hard, il ne peut éviter toutefois quelques rares redites.

La couleur est -bien évidemment- absente pour laisser place à de profonds aplats de noir.

Bref, c’est franchement rigolo, avec de vraies trouvailles et une vraie originalité.

TITRE : BELZEBUBS

AUTEUR : JP Ahonen (D & S)

EDITEUR : Glénat

GENRE : Pleased to meet you, hope you guess my name (M. Jagger)

Denis MARC