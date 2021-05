BD : Sweet Jayne Mansfield ou La blonde idiote la plus futée d’Hollywood

Vera Jayne Palmer épouse Mansfield a de l’ambition, beaucoup d’ambition, elle, son rêve c’est de devenir une star d’Hollywood, une autre Marylin. Mais sans relation et avec une mère qui la dévalorise à tout bout de champ, ça n’est pas si facile de réaliser ses rêves. Mais, aidée d’un QI hors-norme, d’un culot sans faille et d’un réel talent d’actrice, elle finit par percer dans la cité des anges et perce dans des productions de prestiges. Hélas, Hollywood est cruel et enterre ses stars aussi vite qu’elle les a fait naître.

3 images Sweet Jayne Mansfield © Glénat – 2021

Remarquable biographie d’une authentique star des années’50, "Sweet Jayne Mansfield" est également une étude douce-amère des mœurs de l’âge d’or d’Hollywood. Cet âge ou les tout-puissants studios faisaient et défaisaient les carrières de celles et ceux qui faisaient leur fortune.

Jayne Mansfield en 1957 © 20th Century-Fox/Getty Images Parmi celles-ci, Jayne Mansfield et sa carrière éclair, multipliant les amants autant que des films s’enfonçant toujours un peu plus dans l’alphabet du cinéma. Qualifiée de blonde idiote la plus futée du 7e Art avec son QI de 163, elle n’en fit pas moins les choix artistiques les plus discutables, son but étant - semble-t-il - d’être et de rester avant tout une bombe anatomique plutôt qu’une nouvelle Elisabeth Taylor. Raconté en voix off par un invisible narrateur, l’album s’ouvre sur la fin tragique de la star après une préface de Jean-Pierre Dionnet.