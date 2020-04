Avec La Bombe, remonter de la tragédie aux racines du mal

La bombe raconte la genèse de l’horreur qui s’est abattue sur le Japon il y a 75 ans. Incontournable.

Le 6 août 1945, une première bombe atomique plonge en chute libre sur la ville d’Hiroshima. Trois jours plus tard, c’est au tour de Nagasaki de connaître l’apocalypse. Une horreur sans nom censée mettre fin à toutes les horreurs. Avec La bombe, Alcante, Rodier et Bollée remontent le cours de la tragédie, jusqu’aux racines du mal. Cinq cents pages où humanité et rigueur se liguent pour rendre hommage aux victimes et, par la même occasion, donner une leçon d’Histoire.