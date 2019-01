Atom Agency: Les Bijoux De La Bégum

atom agency - © Dupuis

La bande dessinée, évidemment, c’est du dessin. Et celui de Schwartz s’inscrit résolument dans une lignée "classique"… il est, sans aucun doute, le fils spirituel de gens comme Chaland, Jijé, Tillieux même. Et son style colle parfaitement à l’histoire que lui raconte (et nous raconte) le scénariste Yann.

Parce que la bande dessinée, tout aussi évidemment, c’est du texte, un scénario, un récit qui se doit d’accrocher le lecteur et ne plus le lâcher jusqu’au bout de sa lecture.

Dans ce premier volume d’une nouvelle série, le contrat est plus que rempli! Nous sommes en France, en 1949. La guerre, celle de 40, mon colon, est encore dans toutes les mémoires. Dans celles, entre autres, des Arméniens qui se firent résistants et qui, aujourd’hui, sont policiers.

Le fils de l’un d’eux, Atom Vercorian, choisit une autre voie, une voie parallèle, et se veut détective privé.

Aidé d’une accorte jeune femme et d’un colosse bien utile, il enquête sur un vol de bijoux. Un vol, d’ailleurs, qui prend sa source dans la réalité, puisque la Bégum, l’épouse de l’Aga Khan, a vraiment subi, à cette époque, un hold-up extrêmement bien orchestré.

Voilà le canevas créé par le raconteur d’histoires qu’est Yann. Une histoire tout en nostalgie, qui nous enfouit dans des décors qui n’existent plus, avec des personnages qui n’existent plus non plus, et qui, même truands, avaient un certain sens de l’honneur. Un honneur né de la guerre et ses soubresauts pour bien des Arméniens, des deux côtés de la barrière de la loi !

Il y a de la nostalgie, certes… Mais raconter le passé, finalement, n’est-ce pas aussi nous révéler le présent ?...