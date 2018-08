Arthur Cravan – La biographie insolente et rythmée d'un poète provocateur !

Plus

Qui connaît encore Arthur Cravan, aujourd’hui ?... Trop peu de personnes, tant il est vrai que cet écrivain-boxeur fut un artiste aux mille provocations talentueuses ! (Re)découvrez-le dans cet album qui lui rend un hommage souriant et sans concession !

Arthur Cravan - © Grandangle Cela fait exactement 100 ans qu’Arthur Cravan a disparu, mystérieusement, en mer, au large du Mexique. Il avait une trentaine d’années, et il avait marqué, à sa manière, l’histoire de la poésie et de l’art, en général, par son écriture, certes, par ses attitudes, surtout, par sa volonté pratiquement narcissique d’être sans cesse " en vue ". Arthur Cravan, c’était d’abord et avant tout un " personnage ". Physique, d’abord, de par sa taille… Amoral, ensuite… Littéraire, également… Antimilitariste, toujours… Boxeur, peut-être… Aventurier, parfois… Contre l’ordre établi, surtout dans le monde des arts, enfin ! Arthur Cravan, en fait, a inventé sa vie, au gré de ses folies, au gré de ses amours, au gré des femmes qui, plus ou moins, ont compté dans sa vie. On pourrait dire de lui qu’il fut une des grandes gueules de la poésie et, à ce titre, un être souvent antipathique… Voire même haïssable… Ce que l’auteur de cet album qui lui est consacré ne trouve absolument pas !...

Arthur Cravan - © Grandangle Arthur Cravan… Être multiple, passant de la beauté littéraire à la vulgarité la plus basse, il a été dadaïste avant Tzara, surréaliste largement avant Breton, et jamais, au grand jamais, doctrinaire ! Multipolaire, comme le dit Jack Manini, il a surtout aimé, tout au long de sa vie " publique ", ne jamais correspondre à ce qu’on attendait de lui. Seul auteur, sous différents pseudonymes, des journaux qu’il a créés et qu’il vendait à la criée, il y vilipendait tout le monde de l’art, les reconnus comme les méconnus, les " pompiers " et les pseudo-classiques, mais aussi des novateurs comme Apollinaire. Et ce sont toutes ces facettes qui ont séduit Jack Manini, qui lui ont donné envie de raconter la vie de cet olibrius étonnant, et de le faire en bande dessinée. Une bd de quelque 200 pages, partagée en chapitres, chaque chapitre abordant, en quelque sorte, une de ces fascinantes facettes de Cravan qu’aime et nous raconte Manini.

Arthur Cravan - © Granangle Mais je pense, personnellement, qu’au-delà de la gageure (réussie) de raconter en bd la vie d’un personnage hautement littéraire (au sens presque pantagruélique du terme, mais mitonné d’un côté à la Oscar Wilde…), il y a eu, de la part de jack Manini, un vrai coup de foudre à l’égard d’un être humain que l’histoire a oublié, mais qui, pourtant, a fait partie intégrante de la grande Histoire, celle des arts comme celle des guerres… Arthur Cravan n’a jamais fui devant qui que ce soit, mais il a toujours réussi à fuir la guerre, l’engagement militaire. De par ses origines mêlées, de par les différents pays auxquels il aurait pu se dire attaché, il a toujours cultivé le dégoût de tout nationalisme. Et j’ai l’impression que c’est cet aspect-là qui a attiré Manini, en parallèle d’un regard sur l’art du début du vingtième siècle. Plus qu’une biographie, c’est un véritable roman graphique que nous offre Manini, dont chaque chapitre s’ouvre à la fois à des réalités humaines, celles, sans cesse changeantes, de Cravan, et à la fois à la vérité historique d’une époque battue par mille et une nouveautés !

Arthur Cravan - © Grandangle Sans des artistes comme Cravan, la littérature, la poésie n’évolueraient que très peu. Il est, dès lors, à inscrire dans la lignée libertaire de gens comme Villon, Scève, Baudelaire, Rimbaud… Et le grand bonheur d’un livre comme cet album, c’est de nous restituer, aussi, la langue de Cravan. Le dessin de Manini, ses couleurs presque brumeuses, tout cela nous montre son personnage, sous toutes ses coutures, avec vivacité, avec un soin porté aux physionomies, aux regards. Mais Jack Manini nous fait aussi plonger dans les mots de Cravan… Auteur compet de ce livre, Manini varie ainsi sans cesse son dessin au rythme des épisodes qu’il met en scène, choisissant ici de peaufiner le décor, là de l’effacer presque complètement. Il fait œuvre, aussi, de dialoguiste, et ses propres mots, ajoutés à ceux de Cravan, forment la trame d’une biographie originale et diablement intelligente !