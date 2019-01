Angoulème: la grand-messe de la bd, du 24 au 27 janvier... sans Dufaux!

Le temps de quelques jours, Angoulème redevient la capitale du neuvième art et attire à la fois les amoureux de la bande dessinée et les auteurs qui la font vivre. Mais d’année en année, certains décident de ne pas -ou plus- y aller ! Comme le scénariste belge Jean Dufaux, interviewé dans cette chronique.

Jean Dufaux - © JP Procureur Jean Dufaux est, sans aucun doute, un des grands scénaristes de la bande dessinée contemporaine, un raconteur d’histoires particulièrement éclectique et prolifique. Et s’il a décidé, sur les réseaux sociaux, de parler de son refus d’aller à Angoulème, ce n’est certainement pas pour dénigrer le travail d’un festival, mais pour affirmer, plus simplement, plus fondamentalement, que la bande dessinée est affaire de dessin, bien entendu, mais aussi de mots !

Complainte des landes perdues - © DARGAUD BENELUX Auteur à part entière de séries cultes, comme " Murena " ou " La Complainte des Landes Perdues ", Jean Dufaux, grand raconteur d’histoires, sait ce qu’une narration dessinée doit à la narration écrite, au scénario. Et il a rencontré dans d’autres festivals que celui d’Angoulème un accueil plus complet, plus ouvert à tous les acteurs du neuvième art !