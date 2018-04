“Angola Janga” : aux racines de la conscience afro-brésilienne

La BD qui vient d’être traduite en française raconte l’histoire de la résistance noire brésilienne au temps de l’esclavagisme. Un épisode peu connu par les Européens et à valeur hautement informative.

Conférencier en Histoire de l’Art à l’Université de Sao Paulo, Marcelo D’Salete est aussi illustrateur et auteur brésilien. Il a travaillé sur de nombreux ouvrages pour la jeunesse et des revues de bande dessinée. L’auteur a effectué 11 années de recherche afin de produire cet ouvrage titanesque. Après sa publication, “Angola Janga” est devenu une référence sur l’histoire de l’esclavagisme au Brésil et de la résistance aux colons. La BD vient d’être traduite en français aux Editions Ça et Là.

A la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, alors que les colons hollandais et portugais exploitaient des esclaves africains pour travailler dans les plantations, des mouvements de résistance se sont mis en place. Des hommes et des femmes ont fuit leurs oppresseurs pour créer des communautés libres nommées les “quilombos”. Des milliers d’habitants, anciens esclaves se sont établis en villages dans l’état du Pernambouc, érigeant un royaume africain libre. La “petite Angola” ou “Angola Janga” possédait sa propre capitale Macaco et même un roi particulièrement populaire, Zumbi. Cet épisode de l’Histoire du Brésil, peu connu en Europe est pourtant un symbole de résistance particulièrement fort et un marqueur de la “consciência negra”. Aujourd’hui encore, des échos se font entendre puisque les descendants de ces esclaves afro-descendants obtiennent des droits sur les terres occupées par leurs ancêtres. Les villages libres ont longtemps été visés par les attaques des colons et ont fini par être détruits par les Hollandais en 1695.