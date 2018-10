Andy (Warhol), un conte de faits

La vie et l’époque du roi du Pop Art dans un pavé de 560 pages.

Dix parties et trente chapitres, c’est ce qu’il faut à Typex pour raconter la vie et l’époque de celui qui révolutionna l’art moderne, fut l’icône du Pop Art, réalisa des films improbables et produisit des groupes de rock alternatifs.

De l’enfance pauvre du petit Andrew Warhola à l’icône qu’il devint, l’auteur retrace non seulement le parcours du bonhomme, mais aussi celui de son atelier -la " Factory "- et de la population bigarrée qui y évoluait. S’il a laissé une empreinte indélébile dans les mémoires avec sa boite de soupe Campbell et ses portraits de Marylin ou de Mao, il faut également se souvenir de Warhol comme d’un réalisateur de films -très- expérimentaux, sans scénario, sans direction d’acteur, sans matériel ou presque. Ainsi de son Sleep ou il filme durant 5 heures et 21 minutes (!) le sommeil de son amant de l’époque John Giorno ou encore de Blow Job, bien plus court (35 minutes) ou il filme en plan séquence une fellation - supposée car non montrée- administrée à l’acteur DeVeren Bookwalter. Mais Warhol, c’est aussi la musique avec le Velvet Underground qui influença, malgré une durée de vie très courte, la musique des décennies suivantes.