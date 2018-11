Ana Ana: Je ne veux pas être princesse - Un super livre pour "enfants"... et parents!

ana ana - © dargaud

Ana Ana, c'est la soeur de Pico Bogue, une des séries bd les plus attachantes qui soient.

Une petite soeur qui, à l'instar de son frangin, n'a jamais la langue en poche. Espiègle et réfléchie, fofolle et capable des éclats de rire les plus tonitruants, elle pose sur le monde qui l'entoure (notre monde, notre société...) un regard souvent critique, mais toujours avec une espèce d'évidence gentille.

Elle méritait sa propre série, et c'est le cas depuis plusieurs albums... Des albums destinés à un jeune lectorat, certes, mais des albums qui plairont autant aux parents qu'à leurs enfants... Des albums qui, en fait, ne demandent qu'à être "lus et racontés" par papa, maman, ou grand-père, ou grand-mère, à un enfant bien installé à ses côtés...

Ana Ana, c'est une enfant, oui, une vraie, qui joue avec ses peluches et s'invente un univers parallèle où tous ces jouets ont une vie réelle.

Et ces "doudous" décident, influencés sans doute par les habitudes sociétales des adultes, de faire vivre à Ana Ana une vie de princesse...

Mais voilà, Ana Ana a beau être une petite fille, elle ne veut pas subir les envies de jeux et d'amusements qui ne viennent pas d'elle... Elle ne veut pas correspondre à des silhouettes préfabriquées... Elle ne veut pas être une princesse, vivre, même en jeu, dans du taffetas rose et croire en un quelconque prince charmant. Charmeuse jusqu'au bout du sourire, elle réussira, dans ce petit livre, à faire comprendre la chose à tous ses virtuels amis...

Féministe, ce scénario?.... Ancré dans l'air du temps?... Peut-être un peu, oui.... Mais c'est surtout un scénario qui nous montre un enfant, une petite fille en l'occurrence, qui a du caractère, et qui, donc, est capable de réagir, de se révolter, à son niveau...

Et la révolte n'est-elle pas, finalement, la seule voie qui reste à l'intelligence, de nos jours, pour se faire entendre?....