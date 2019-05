Amazing Grace et Luminary ou « La bal (l) ade du mutant »

Amazing Grace - © Glénat - 2019

Coïncidence, les mutants sont à la mode en BD chez Glénat en ce moment.

On commence avec Amazing Grace qui nous raconte l’histoire d’un duo père-fille dans une Amérique ravagée par une apocalypse nucléaire. John et Grace errent sur les routes cherchant nourriture et travail. Mais Grace n’est pas tout à fait comme les autres petites filles, son corps est couvert d’un duvet sombre et elle est munie de griffes et de crocs acérés. Entre peur et rejet de la différence leur voyage ne sera pas de tout repos.

Tome inaugural de la collection Grindhouse – du nom d’un genre particulier de films de série B diffusés historiquement par deux pour le prix d’un seul billet — Amazing Grace ne joue pourtant pas la carte du gore ni même du thriller. Tout au contraire sous la plume de Ducoudray, le personnage du père tente de canaliser les pulsions de sa fille au moyen d’un mantra (On ne tue que pour manger) afin de vivre une vie la plus normale possible au milieu d’un chaos postapocalyptique. L’ensemble est emballé dans un look très comic-books par Bruno Bessadi. Le tome s’achève – après une trop courte pause pour le duo — sur la continuation de leur voyage.

TITRE : Amazing Grace

AUTEURS : Bessadi (D) et Ducoudray (S)

EDITEUR : Glénat – Coll. Grindhouse

Cotation Mon Petit Neuvième : 3/5