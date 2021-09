Alice Guy ou Toute une vie à inventer le cinéma

1er juillet 1873, Saint-Mandé en France, naissance de la petite Alice Guy. 28 décembre 1895, dans le salon Indien du Grand Café de Paris à lieu la première projection payante des films des frères Lumière, Alice à 22 ans, pour elle c’est une révélation. Déjà employée par le Comptoir de la Photographie dont le sous directeur n’est rien moins que Léon Gaumont, Alice navigue depuis quelques mois seulement parmi les créations plus ou moins innovantes de la jeune industrie de l’image. Et si pour beaucoup, l’image animée est une mode ou au mieux un outil scientifique, Alice perçoit, elle, le potentiel créatif du cinématographe. Un an à peine après les célébrissimes projections de "La Sortie de l’Usine Lumière à Lyon" et de "L’arroseur arrosé", elle filme le premier film de fiction pure de l'histoire : La fée aux choux. Dès lors elle n’aura de cesse que de développer son art en construisant un couteux studio et en y tournant des films toujours plus longs et ambitieux comme "La vie du Christ" film fleuve de… 33 minutes et 25 tableaux.

3 images Alice Guy © dr

Plus tard, ayant émigré aux Etats-Unis pour suivre son mari, elle fondera encore la société Solax et poursuivra une carrière longue au final de plusieurs centaines de films.

Elle décédera, solitaire et malade en 1968, sans se souvenirs de ses films -d’ailleurs pour beaucoup perdus- et sans avoir pu voir ses mémoires publiées. Il faudra encore longtemps avant que son talent ne soit reconnu puisque c’est en 2011 seulement qu’elle recevra le Directors Guild of America Award pour l’ensemble de sa carrière comme l’avaient reçu avant elle Spielberg, Coppola ou Clint Eastwood.

3 images Alice Guy © Casterman 2021