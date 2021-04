Affaires d’Etat : Polar et Politique fiction en 3 séries

Ce n’est pas un mais trois albums qui sortent simultanément chez Glénat ce 7 mars. Leur point commun ? Revisiter des "Affaires d’État" qui ont secoué la France dans les années 60, 70 et 80.

Dans le premier - Guerre froide - un dissident russe révèle le noyautage de l’OTAN par le KGB, dans le second - Extrême droite - le théoricien et financeur du Parti National est abattu alors qu’il détenait des informations sur Jean-Maurice Le Guen, le président du parti. Enfin dans Jihad, c’est le trafic d’armes qui est au centre de l’intrigue.

Autre point commun à ces trois albums, ils sont écrits par le même scénariste, Philippe Richelle, à qui l’on doit déjà - et dans un contexte un peu semblable – la passionnante série "Les coulisses du pouvoir" ou plus récemment la série "Les Mystères de la 3e République" (et celles qui ont suivi).

Un seul scénariste, mais trois dessinateurs, histoire de pouvoir suivre le rythme des 4 albums qui composeront in fine chacune des séries. On retrouvera donc Penet, Wachs et Buscaglia aux manettes graphiques de ce projet ambitieux.