Ada et Rosie ou " Ado blasés, parents débordés et mauvais esprit "

Entre une collégienne blasée par à peu près tout, mais qui se découvre de temps en temps une conscience politique, sa petite sœur envahissante et leurs parents dépassés par les événements, Ada et Rosie compose une compilation de moments de vie quotidienne dans laquelle chaque famille se reconnaît ou se reconnaîtra un jour. Avec ce sens de la contradiction qui n’appartient qu’à eux – Ada la plus âgée- est le prototype de l’adolescente qui se traîne dans une existence entre l’école, la famille et les copines tout ça sous le regard de ses parents démunis alors que Rosie -la plus jeune, donc – oscille entre admiration et détestation de son aînée.

Avec son look de livre pour enfants et ses personnages animaliers anthropomorphes, l’album de Dorothée de Monfreid est pour une bonne part une compilation de planches parues dans le quotidien Libération. C’est fort sympa, souvent rigolo, toujours bien vu et surtout plein de tendresse.

TITRE : Ada et Rosie

AUTEUR : Dorothée de Monfreid

EDITEUR : Casterman

Cotation Mon Petit Neuvième : 3/5

Denis MARC