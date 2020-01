À la vie ! ou « Ajoutons de la vie aux jours à défaut d’ajouter des jours à la vie »

" Les soins palliatifs sont destinés à la personne en fin de vie, considérée comme vivante jusqu’aux derniers instants. Ils tendent à assurer l’accompagnement global du patient et de son entourage, tant au niveau de la gestion des symptômes physiques et de la douleur que d’un soutien psychologique ou spirituel. " (Source : soinspalliatifs.be)

Ça plombe, hein… Pourtant l’album que nous propose L’Homme étoilé alias Xavier transpire d’humour, de bienveillance, d’empathie, de tendresse et d’amour, soit tout ce qui fait défaut aux robots et aux sociopathes.

Xavier est donc tout sauf un robot sociopathe, il est infirmier en soins palliatifs. Avec son look improbable d’armoire à glace viking tatouée on l’imagine plus dans les concerts de hard rock métalleux qu’à tenir la main d’un papy à l’agonie au fond d’un lit d’hôpital ou à chanter du Brel à une mamie, c’est pourtant bien ce qu’il fait – fort bien. Il compile dans cet album ses rencontres, ces courts (forcément) moments de fins de vie qui évitent avec intelligence le piège du pathos dans lequel il serait si facile de tomber. Tout au contraire on sort singulièrement ragaillardi de cette rencontre avec l’un de ces indispensables héros du quotidien.

Les dessins, tout simples mais fort efficaces et pleins d’expressivité, proviennent de sa page Instagram qui compte plus de 125.000 abonnés et sont ici rassemblés en un petit format de presque 200 pages publié chez Calmann Levy.

Bref : vivons heureux en attendant la mort avec cette pépite d’album.

TITRE : À la vie !

AUTEUR : L’Homme étoilé

EDITEUR : Calmann Lévy Coll. Graphic

Cotation Mon Petit Neuvième : 10/10

Denis MARC