50 ans et toutes ses dents

Raph et Marie (aaah Marie…) reviennent pour une nuit à Rome.

Dix ans se sont écoulés depuis le rendez-vous de leurs quarante ans, ce rencard attendus depuis 20 ans suite à une promesse de se retrouver pour une nuit, une seule, à Rome le jour de leur anniversaire commun. Malgré le temps qui passe, Marie et Raphaël n’ont pas oublié. D’autant moins, que Raph compte fêter son demi-siècle à Rome avec ses copains de toujours dans l’appartement de son boss. Marie sera-t-elle encore au rendez-vous ?

Troisième et avant-dernier tome de la relation à distance de nos deux amoureux préférés dans la ville éternelle. De Marie on ne saura pas grand-chose sur les dix ans qui viennent de s’écouler, de Raph on apprendra bien plus : l’âge qui vient, les remises en question, le boulot, la famille, les séparations. La vie, quoi. Alors, fallait-il se lancer dans un nouveau diptyque après les très réussis premiers tomes. Peut-être, peut-être pas, on ne jugera pas les motivations du dessinateur/scénariste, seul le résultat compte. Et, soyons clairs, le plaisir est toujours au rendez-vous. La relation -très- épisodique des deux héros fait tout le sel de l’histoire alors que leurs personnages ne sortent pas, eux, de l’ordinaire. C’est cette normalité qui les rends attachants, chacun est en mesure de s’approprier Raphaël au travers de son histoire personnelle, de ses copains ou de son existence d’adulescent perpétuel. Une Nuit à Rome c’est de la BD universelle, sans effets de manche ou rebondissements tortueux et c’est peut-être ça la force de Jim et de ses albums : parler à tous.

Quand, en plus, l’histoire est servie par d’aussi jolies planches et d’aussi jolies couleurs on ne peut pas passer outre la lecture de cet avant-dernier opus.

En bref : vous savez ce qu’il vous reste à faire

TITRE : Une Nuit à Rome – Tome 3

AUTEURS : Jim (D & S) et Delphine (C)

EDITEUR : Bamboo / Grand Angle

GENRE : Week-end à Rome, tous les deux sans personne (E. Daho)

Denis MARC