200 Dessins de presse à découvrir à l’abbaye de Stavelot

Une nouvelle exposition temporaire a débuté vendredi à l’abbaye de Stavelot. Quelque 200 dessins de presse y sont exposés jusqu’au 6 mars 2022.

À l’occasion des 15 ans de la création de Cartooning for Peace (Paris), réseau international réunissant 225 dessinateurs, l’abbaye de Stavelot et l’association se sont réunies pour présenter une sélection de dessins de presse sur les grands sujets de société et la liberté d’expression : censure, droits des femmes et des minorités, urgences écologiques, migrations, pédophilie, etc. Avec humour et ironie, ode à la diversité et à la tolérance, en quelques traits, les dessins dénoncent, accusent et traduisent les préoccupations des citoyens.