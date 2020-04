1945. Seules, à deux. Dans un Berlin en ruines.

Ingrid a collaboré à ce régime, elle a suivi, comme beaucoup, ce petit agité à la moustache aussi noire que ses fantasmes de pureté raciale. Mais voilà, Hitler s’est donné la mort, Berlin est tombé, et ses habitants vivent maintenant comme des rats, attendant l’arrivée des barbares. Il se dit en effet que les Russes violent les femmes et mangent leurs enfants.

Rien d’extraordinaire en somme. Oui et non. Car le sol sur lequel va pousser cette relation est un terrain peu propice à la fertilité. Brûlé, calciné, asséché qu’il est par cinq ans d’une guerre terrible. Ravagé par les bombes, gorgé de sang, de souffrance, de colère et de tristesse, Berlin n’est pas le décor idéal pour une idylle amicale. Le martèlement des bottes nazies a été remplacé par celui, pas beaucoup moins violent, des troupes russes, venues "libérer" la ville à bout de force.

C’est l’histoire d’Ingrid et d’Evgeniya, deux jeunes femmes qui se rencontrent, vont apprendre à se connaître et réussir cette chose dont les humains sont parfois capables : faire naître une amitié.

Seulement il y a un hic : le corps du Führer est introuvable. Alors Evgeniya et ses collègues vont devoir filouter, et prendre quelques libertés avec l’éthique.

Parmi elles, Evgeniya. Cette jeune et idéaliste membre du NKVD (la terrible police politique, ancêtre du KGB) accompagne les troupes russes dans cette bien étrange libération, qui consiste à commettre d’ignobles exactions. Sa mission principale : retrouver la dépouille du dictateur nazi pour permettre à Staline de montrer qu’il a vaincu le fascisme, et que le communisme est LA voie de la libération.

Mais ce qui va bouleverser les certitudes de ces deux-là, et qu’elles n’ont pas vu venir, c’est leur carnet intime.

L’une et l’autre posent en effet sur le papier leurs mots pour décrire l’horreur qui les enveloppe. Et une fois que ces mots seront partagés, une étrange amitié ne pourra que naître. Une relation dure, fâchée, bien loin des puérils canons hollywoodiens et de ces buddy movies de grandes surfaces. C’est ce qui nous chavire à la lecture de ce grand livre. Au-delà de l’intrigue (cette course folle au cadavre nazi est bien troussée, à la fois ridicule et glaçante), des dessins, et des couleurs aussi maîtrisés que pertinents, c’est cet hommage au texte qui serre le cœur.

L’Allemande parle du "gris des hommes", et la Russe de cette guerre qui est "celle des hommes, la guerre est leur royaume". A elles deux, elles pratiquent l’alchimie du verbe, la magie du mot. En partageant une horreur, perpétrée par les mâles, passés maîtres dans la pratique de la loi du plus fort et ses terribles conséquences, elles parcourent le chemin supposé les séparer. Et en racontant leur histoire, Nicolas Juncker trouve celui de notre cœur.

Seules à Berlin, de Nicolas Juncker, est paru chez Casterman.