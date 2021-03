Xavier Istasse, l'oeil qui perçoit l'extraordinaire dans l'ordinaire

Chef opérateur, réalisateur et photographe, Xavier Istasse a réuni dans un album, une série de photos ramenées durant plus de dix ans, lors de voyages. "Ailleurs" nous dit le regard d'un enfant sur la nature, la solitude et l'isolement, la contemplation, ou la religion vécue chacun à sa manière :

" Il suffit parfois de peu pour que la magie opère, pour sortir de notre quotidien. Sans faire une photographie militante, je montre la beauté du monde, les choses telles qu'elles sont, et les images comme elles nous sont proposées. Le photographe aime montrer le beau côté des choses, mais on ne peut pas fermer les yeux sur la globalité de ce qu'on voit. Et on est parfois pris dans des paradoxes. Une usine qui pollue, ça peut être beau aussi !

J'essaie d'avoir un regard ouvert, trouver la beauté dans les choses simples, sans m'inscrire dans une démarche militante. Et cette beauté doit être présente à la prise de vue. Que l'image me raconte des choses tout de suite."

plus d'infos sur le site du photographe

"Ailleurs", aux Editions Namuroises - le plaisir inestimable d'aller loin