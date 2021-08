Vos plus belles photos de 2021 dans une expo digitale

FUJIFILM lance sa deuxième édition de printlife@home, une exposition virtuelle qui a pour but de raconter les histoires qui se cachent derrière les photos prises au cours de l’année écoulée en Europe.

Quelle est votre photo préférée de 2021 ? Un souvenir de vacances ou un bon moment partagé en famille lors du confinement ? Que la photo ait été prise avec un smartphone ou un appareil photo n’a pas d’importance, si vous souhaitez participer à la nouvelle édition du printlife@home, l’expo virtuelle de Fujifilm.

Cette seconde édition de l'exposition virtuelle fait encore plus de sens cette année, après les nombreux mois de confinement durant lesquels nous avons tous vécu enfermés chez nous explique David Honey, General Manager Photo chez Fujifilm Europe : "Ces 18 derniers mois, nous avons été très nombreux à rechercher le réconfort de la nostalgie et à revenir à d’anciennes photos pour nous rappeler comment était la vie avant la pandémie. Chez Fujifilm, nous sommes intimement convaincus que la photographie possède cette capacité à capter et à conserver les souvenirs pour les années à venir, chaque cliché racontant une histoire unique. Que vous vous considériez comme photographe professionnel ou que vous préfériez fixer vos propres souvenirs avec l’appareil photo de votre smartphone, printlife@home est ouvert à tous ceux qui souhaitent partager ces histoires."

En plus de l’exposition digitale, 500 photos seront retenues pour être montrées lors d’une véritable exposition physique à l’occasion du " Photography Show " de Birmingham, au Royaume-Uni, en septembre prochain. Printlife@home se veut être un concours et une exposition ouverts à tous ! Fujifilm veut récompenser les contributions les plus créatives et les histoires les plus éloquentes en choisissant cinq " Photos de la semaine ". Les vainqueurs, qui seront sélectionnés par un jury indépendant, auront non seulement droit à une mention spéciale sur le site, mais gagneront aussi un prix : 200 €, 150 € ou 100 € à dépenser en produits de tirage photo ou en appareil instax mini.

Pour participer, rien de plus facile ! Rendez-vous sur le site de Fujifilm, de là, vous pourrez envoyer vos photos coup de coeur. Pour trouver de l’inspiration, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous, ou visiter l’exposition virtuelle. Vous avez jusqu’au 05 décembre 2021 pour participer.